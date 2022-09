“Gf Vip 7”, Amaurys Perez al centro di un siparietto imbarazzante: l’ironia di Sonia Bruganelli (Di giovedì 22 settembre 2022) Tv news, Gf Vip 7 Amaurys Perez: la nuova edizione del famoso reality show Mediaset è appena iniziata e già ne abbiamo viste e sentite delle belle. Tra i primi concorrenti anche il famoso pallanuotista, che si è trovato sin dalla prima puntata al centro di un siparietto molto divertente. L’imbarazzo in studio non ha tardato ad arrivare e Sonia Bruganelli non si è trattenuta dall’ironizzare. Ma non è finita qui perché ciò che è arrivato in seguito è stato di gran lunga più eclatante. Ecco cos’è successo.



Gf Vip 7 Amaurys Perez: prima puntata entusiasmante quella che ha dato il via alla nuova edizione del famoso reality show più spiato d’Italia. Alfonso Signorini ha infatti presentato sia Orietta Berti che le tante novità di quest’anno. Tra queste ... Leggi su tvzap (Di giovedì 22 settembre 2022) Tv news, Gf Vip 7: la nuova edizione del famoso reality show Mediaset è appena iniziata e già ne abbiamo viste e sentite delle belle. Tra i primi concorrenti anche il famoso pallanuotista, che si è trovato sin dalla prima puntata aldi unmolto divertente. L’imbarazzo in studio non ha tardato ad arrivare enon si è trattenuta dall’ironizzare. Ma non è finita qui perché ciò che è arrivato in seguito è stato di gran lunga più eclatante. Ecco cos’è successo.Gf Vip 7: prima puntata entusiasmante quella che ha dato il via alla nuova edizione del famoso reality show più spiato d’Italia. Alfonso Signorini ha infatti presentato sia Orietta Berti che le tante novità di quest’anno. Tra queste ...

sondaggigfvip7 : Amaurys è il tuo VIP preferito? #GFVIP #GFVIP7 - tuttopuntotv : Amaurys Perez ha un problema con il bagno #gfvip #gfvip7 #AmaurysPerez - ItsLucyEm : Chi è Amaurys Perez: il Grande Fratello Vip, la moglie e i figli - Deianir17128382 : @comeamianto @doppiomalto_ Ma non è l'edizione Vip? Conosco pochissimi nomi. Poi importanti per cosa? A parte Amau… - Novella_2000 : #GFVip 7, è già crisi toilette: Amaurys va in bagno e Ginevra si lamenta della puzza (VIDEO) -