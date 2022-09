FIFA 23 Colonna Sonora | Svelata la lista ufficiale dei brani

(Di giovedì 22 settembre 2022) Oggi Electronic Arts ha svelato ladell’attesissimo EA SPORTS23, condividendo i ritmi che accompagneranno i giocatori attraverso il più vastofino ad oggi. Con oltre 100di artisti diversi, la nuovadi23 sfida i generi, includendo voci da tutto il mondo. Con una serie di artisti di fama mondiale, come Bad Bunny e Yeah Yeah Yeahs, oltre a stelle nascenti, come Baby Tate, Ibeyi e Pheelz, l’ampio elenco diincarna la natura ricca e globale del calcio. “Ladi quest’anno dimostra l’ampiezza dell’amore del mondo per il gioco, catturando suoni da tutte le parti del globo”, ha affermato Raphaella Lima, ...

tecnogazzetta : #Spotify e EA SPORTS lanciano la colonna sonora ufficiale di #FIFA23 - TWGEEKIT : Spotify e EA SPORTS lanciano la colonna sonora ufficiale di FIFA 23 - lifestyleblogit : La colonna sonora ufficiale di FIFA 23 - - lifestyleblogit : La colonna sonora ufficiale di FIFA 23? - - Micsugliando : Ecco la colonna sonora di Fifa 23, ma la più amata è quella di Fifa 15 - Wired Italia: La seconda posizione premia… -

Electronic Arts ha svelato lasonora ufficiale23, disponibile su Spotify. Con oltre 100 brani di artisti diversi, la nuovasonora di23 include artisti di fama mondiale come Bad Bunny e Yeah Yeah Yeahs, oltre a stelle nascenti, come Baby Tate, Ibeyi e Pheelz. I giocatori possono anche mostrare il loro ...L'avvicinarsi dell'uscita di23 comporta anche l'annuncio e il rilascio su Spotify dellasonora, davvero vasta visto che vanta quasi 100 brani di diverso genere musicale. " Lasonora di quest'anno dimostra l'...Electronic Arts ha svelato finalmente il rating delle migliori calciatrici femminili che saranno incluse in FIFA 23, in uscita la prossima settimana.In attesa di poter giocare con FIFA 23, in uscita il 26 settembre, è possibile ascoltare tutta la colonna sonora direttamente su Spotify ...