Engineering, ottenute autorizzazioni per closing acquisizione Be Shaping The Future (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Engineering comunica che si sono realizzate tutte le condizioni Antitrust e golden power per l’acquisto del 43,209% di Be Shaping The Future, essendo state ottenute tutte le autorizzazioni e i consensi richiesti dalle applicabili legislazioni. Lo comunica una nota, nella quale si indica come data del closing dell’operazione il prossimo 26 settembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) –comunica che si sono realizzate tutte le condizioni Antitrust e golden power per l’acquisto del 43,209% di BeThe, essendo statetutte lee i consensi richiesti dalle applicabili legislazioni. Lo comunica una nota, nella quale si indica come data deldell’operazione il prossimo 26 settembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

News24Italy : #Engineering, ottenute autorizzazioni per closing acquisizione Be Shaping The Future - IAmAntitrust : RT @fisco24_info: Engineering, ottenute autorizzazioni per closing acquisizione Be Shaping The Future: (Adnkronos) - Engineering comunica c… - fisco24_info : Engineering, ottenute autorizzazioni per closing acquisizione Be Shaping The Future: (Adnkronos) - Engineering comu… -

Engineering, ottenute autorizzazioni per closing acquisizione Be Shaping The Future Engineering comunica che si sono realizzate tutte le condizioni Antitrust e golden power per l'acquisto del 43,209% di Be Shaping The Future, essendo state ottenute tutte le autorizzazioni e i ... Engineering, ottenute autorizzazioni per acquisto Be L'operazione è stata annunciata il 20 giugno scorso quando Engineering ha sottoscritto gli accordi definitivi e vincolanti per l'acquisto di 58.287.622 azioni ordinarie pari al 43,209% del capitale ... Borsa Italiana Engineering, ottenute autorizzazioni per acquisto Be (Teleborsa) - Tamburi Investment Partners (Tip) ha ottenuto tutte le autorizzazioni e i consensi richiesti dalle legislazioni antitrust e golden power relativamente all'operazione di acquisto di ... Engineering, ottenute autorizzazioni per closing acquisizione Be Shaping The Future (Adnkronos) – Engineering comunica che si sono realizzate tutte le condizioni Antitrust e golden power per l’acquisto del 43,209% di Be Shaping The Future, essendo state ottenute tutte le autorizzazio ... comunica che si sono realizzate tutte le condizioni Antitrust e golden power per l'acquisto del 43,209% di Be Shaping The Future, essendo statetutte le autorizzazioni e i ...L'operazione è stata annunciata il 20 giugno scorso quandoha sottoscritto gli accordi definitivi e vincolanti per l'acquisto di 58.287.622 azioni ordinarie pari al 43,209% del capitale ... Engineering, ottenute autorizzazioni per acquisto Be (Teleborsa) - Tamburi Investment Partners (Tip) ha ottenuto tutte le autorizzazioni e i consensi richiesti dalle legislazioni antitrust e golden power relativamente all'operazione di acquisto di ...(Adnkronos) – Engineering comunica che si sono realizzate tutte le condizioni Antitrust e golden power per l’acquisto del 43,209% di Be Shaping The Future, essendo state ottenute tutte le autorizzazio ...