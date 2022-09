Covid: in Puglia prosegue calo settimanale contagi, - 5,1% (Di giovedì 22 settembre 2022) In Puglia, al momento, l'andamento della pandemia Covid è in controtendenza rispetto al resto d'Italia: infatti mentre in molte regioni si registrano aumenti dei contagi, in Puglia, secondo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) In, al momento, l'andamento della pandemiaè in controtendenza rispetto al resto d'Italia: infatti mentre in molte regioni si registrano aumenti dei, in, secondo il ...

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid: in Puglia prosegue calo settimanale contagi, -5,1% I positivi per 100.000 abitanti sono… - ReshiramZekrom_ : @giocam79 @elevisconti In Puglia sicuramente lo è visto che hanno messo uomini di Emiliano, uno di questi è un ex g… - Civetta46262114 : RT @AnsaPuglia: Covid: in Puglia reparti quasi vuoti, calano ricoveri. Nelle terapie intensive occupazione al 2%, come nel resto Italia #AN… - stranifattinews : Covid, in Puglia e Basilicata ospedali quasi vuoti. Continua la discesa della curva epidemiologica - TSTARANTO : Covid: il bollettino della Puglia del 21 settembre. 8093 test e 851 casi. 68 nel tarantino -