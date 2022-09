Che tempo che fa, Mara Maionchi prende il posto di Orietta Berti (Di giovedì 22 settembre 2022) Mara Maionchi a Che tempo che fa Che tempo che fa sta per ricominciare la sua corsa in Rai e subirà alcune novità, una in particolare. Sempre presente il conduttore Fabio Fazio con le sue fidate Filippa e Luciana Littizzetto. Grande new entry sarà Mara Maionchi, la quale prenderà il posto di Orietta Berti intorno L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 22 settembre 2022)a Cheche fa Cheche fa sta per ricominciare la sua corsa in Rai e subirà alcune novità, una in particolare. Sempre presente il conduttore Fabio Fazio con le sue fidate Filippa e Luciana Littizzetto. Grande new entry sarà, la qualerà ildiintorno L'articolo proviene da Novella 2000.

rulajebreal : Il tempo per fermare un genocidio è prima che accada... Il tempo per salvare una democrazia è prima che sia perduta… - Mov5Stelle : La pace va costruita faticosamente tutti i giorni. Ci vorrà del tempo ma se non lavoreremo per raggiungere un cessa… - GianlucaVasto : Ne avrei avute da dire per un paio d'ore ma il tempo assegnato era di 5 minuti. Ma bene così. Un abbraccio a tutti… - antoniusalbus : RT @mpignatiello: Ho sperato che quest’immagine fosse di YouTrend, invece solo cornetti… però siamo ancora in tempo, lunedì, l’Italia così… - puffasgirl_ : RT @OfficialSSLazio: ?? 22.09.2010 | Il primo volo di Olympia Uno spettacolo che si ripete da 12 anni Uno spettacolo che si può vivere ????????… -