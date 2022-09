(Di giovedì 22 settembre 2022) AGM ha messo in commercio un nuovo, AGM H5 Pro che sarà dotato dell’altoparlante più potente mai visto: ben 109 dB! E adesso è anche in offerta speciale! AGM Mobile, un’importante azienda specializzata in, ha lanciato il suo nuovo dispositivo a luglio scorso. AGM H5 Pro è dotato di un potente processore, MediaTek Helio G85, che garantisce un’esperienza di gioco migliorata e interazioni più fluide con Android 12. AGM H5 Pro è anche un dispositivo pensato per l’outdoor, che sfoggia un design robusto e durevole con una batteria da 7000mAh, un altoparlante da 109dB, una fotocamera principale Samsung da 48MP, una fotocamera Sony per la visione notturna a infrarossi e una fotocamera macro da 2MP. Per maggiori informazioni o per acquistare l’AGM H5 Pro, potete consultare lo store ...

tuttoteK

Rugged Smartphone,Glory G1S 5G con Termocamera, Telefono Indistruttibile per Lavori Pesanti, ... 48 MP Fotocamera Principale, 5500 mAh 6,53" FHD+, 8G+128G 729,98 Vedi l'offertaTermocamera ...Il jihadista è stato ucciso da due missili- 114 Hellfire a Kabul in un attacco UAV il 31 ... Nel frattempo nella social sferaqaedista non ufficiale si afferma che l'eliminazione di Ayman al ... AGM H5 Pro: smartphone rugged con speaker da 109 dB At Castellum AB's 2021 Annual General Meeting (AGM) held on 25 March, it was resolved that the Nomination Committee for the AGM shall consist of the Chairman of the Board and a member appointed by ...AGM ha messo in commercio un nuovo smartphone rugged, AGM H5 Pro che sarà dotato dell'altoparlante più potente mai visto: ben 109 dB!