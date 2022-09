AEW: E sono 3! La sfida “in famiglia” viene vinta da Jon Moxley, nulla da fare per Bryan Danielson (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ultimo mese non è stato dei più facili in AEW, ad All Out c’è stata l’unificazione dei titoli massimi con CM Punk che ha trionfato sul campione ad interim Jon Moxley, ma poche ore dopo tutto si è stravolto come è ben noto, tra l’infortunio occorso al Best in The World e la rissa nel backstage con gli EVPs. Titolo di nuovo vacante e in fretta e furia è stato organizzato un torneo che in sole tre settimane ha portato alla finale, che si è disputata stanotte in un Artur Ash Stadium gremito come nelle migliori finali dello US Open. Ad affrontarsi due che si conoscono molto bene, i due leader del Blackpool Combat Club, Jon Moxley e Bryan Danielson. Rimane grande rispetto Due spettatori d’eccezione per questo match, William Regal al tavolo di commento per seguire da vicino i suoi ragazzi, ma soprattutto MJF che ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ultimo mese non è stato dei più facili in AEW, ad All Out c’è stata l’unificazione dei titoli massimi con CM Punk che ha trionfato sul campione ad interim Jon, ma poche ore dopo tutto si è stravolto come è ben noto, tra l’infortunio occorso al Best in The World e la rissa nel backstage con gli EVPs. Titolo di nuovo vacante e in fretta e furia è stato organizzato un torneo che in sole tre settimane ha portato alla finale, che si è disputata stanotte in un Artur Ash Stadium gremito come nelle migliori finali dello US Open. Ad affrontarsi due che si conoscono molto bene, i due leader del Blackpool Combat Club, Jon. Rimane grande rispetto Due spettatori d’eccezione per questo match, William Regal al tavolo di commento per seguire da vicino i suoi ragazzi, ma soprattutto MJF che ...

