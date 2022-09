Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2022 ore 10:30 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE RomaNINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022)DEL 21 SETTEMBREORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITENINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via dei Prati Fiscali, tra piazzale Jonio e via di Casal Boccone - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via di Casal del Marmo, tra largo Codogno e via Usseglio - TuttoSuRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Venerdì mattina corteo da piazza della Repubblica ai Fori Imperiali, passando per via Cavour e lar… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Venerdì mattina corteo da piazza della Repubblica ai Fori Imperiali, passando per via Cavour… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Pisana, tra via di Brava/via del Ponte Pisano e via di Bravetta -