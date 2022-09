Ultim’ora di calciomercato | vicina la firma | a un passo l’accordo con il Napoli!

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM’ORA – Giudice Sportivo: ecco la decisione sulla squalifica di #DiMaria! ? - SOSFanta : ?? ULTIM’ORA – Giudice Sportivo: ecco la decisione sulla squalifica di #DiMaria! ? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - L'esito degli esami per #Theo: è stiramento, ecco i tempi ? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - L'esito degli esami per #Theo: è stiramento, ecco i tempi ? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - #Dybala si ferma nel riscaldamento: cos'è successo, gioca Matic ? -

Calciomercato.com

Juventus, è arrivato anche l'annuncio ufficiale che fuga ogni dubbio: ha deciso di lasciare il club bianconero. Mancano poche ore ormai al fischio d'inizio di Monza - Juventus, gara spartiacque per il ...Come riferito dall'inviato di.it, a causa di un problema fisico, Cordaz non ha svolto la prima parte di seduta con i compagni. Le condizioni dell'estremo difensore chiaramente verranno ... Theo Hernandez: 'Carichi per l'ultima in casa. Forza Milan!' FOTO