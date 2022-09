Ultime Notizie Roma del 21-09-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora un ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studi aiutare l’Ucraina proteggerti non è stato soltanto la scelta corretta da compiere è stata l’unica scelta coerente con gli ideali di giustizia e Fratellanza che sono la base della Carta delle Nazioni Unite Mario Draghi parla per la seconda e ultima volta l’assemblea generale delle Nazioni Unite lo fa Mentre il mondo attende il discorso di Vladimir Putin e rivolge un appello alla comunità internazionale non dividersi tra nord e sud a rimanere uniti davanti alle provocazioni dello zar perché se ne va del futuro di tutti e a proposito del discorso Alla nazione di Vladimir Putin presidente russo ha accusato l’occidente vi russofobia vogliamo distruggere la Russia intanto si è l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno definito una farsa Il referendum per l’annessione ...