Ucraina, Scholz: “Putin rinuncerà solo se capirà che non può vincere” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Putin rinuncerà alla sua guerra e alle sue ambizioni imperialiste solo se si renderà conto che non può vincere”. A dichiararlo, intervenendo all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, è stato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Putin – ha aggiunto – “non solo sta distruggendo l’Ucraina, ma sta rovinando il suo stesso paese”. Il cancelliere ha quindi messo in chiaro che nessuna “pace imposta” sarebbe stata accettata e che l’Ucraina dovrà essere ulteriormente armata per respingere l’invasione russa. “Sosteniamo l’Ucraina con tutte le nostre forze: finanziariamente, economicamente, con assistenza umanitaria e anche con le armi”. Poco prima che il cancelliere lasciasse la Germania per New ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “alla sua guerra e alle sue ambizioni imperialistese si renderà conto che non può”. A dichiararlo, intervenendo all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, è stato il cancelliere tedesco Olaf– ha aggiunto – “nonsta distruggendo l’, ma sta rovinando il suo stesso paese”. Il cancelliere ha quindi messo in chiaro che nessuna “pace imposta” sarebbe stata accettata e che l’dovrà essere ulteriormente armata per respingere l’invasione russa. “Sosteniamo l’con tutte le nostre forze: finanziariamente, economicamente, con assistenza umanitaria e anche con le armi”. Poco prima che il cancelliere lasciasse la Germania per New ...

EURACTIVItalia : Scholz: «La Germania non riconoscerà i referendum per l’annessione alla Russia dei territori occupati in Ucraina» - askanews_ita : #Scholz: la guerra di #Mosca è imperialismo puro, non accetteremo una pace dettata da #Putin… - lifestyleblogit : Ucraina, Scholz: 'Putin rinuncerà solo se capirà che non può vincere' - - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina Scholz: “Putin rinuncerà solo se capirà che non può vincere” - #Ultime #Notizie #Ucraina… - News24_it : Ucraina, Scholz: 'Putin rinuncerà solo se capirà che non può vincere' -