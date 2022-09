Svelata la prima coppia di Ballando con le Stelle (Di mercoledì 21 settembre 2022) Con l’arrivo dell’autunno ritornano sul piccolo schermo gli amati programmi di intrattenimento tanto attesi e desiderati dal grande pubblico. Tra questi c’è, sicuramente, Ballando con le Stelle che è giunto alla sua diciassettesima edizione e ha svelato in anteprima la sua prima coppia ufficiale. L’annuncio è arrivato poche ore fa durante la trasmissione E’ Sempre Mezzogiorno, durante la quale, la conduttrice del talent show, Milly Carlucci, ha reso noto i nominativi della prima coppia. Milly Carlucci svela i primi nomi che parteciperanno a Ballando con le Stelle La nuova edizione del talent show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, avrà inizio dal prossimo 8 ottobre come sempre su Rai ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 settembre 2022) Con l’arrivo dell’autunno ritornano sul piccolo schermo gli amati programmi di intrattenimento tanto attesi e desiderati dal grande pubblico. Tra questi c’è, sicuramente,con leche è giunto alla sua diciassettesima edizione e ha svelato in antela suaufficiale. L’annuncio è arrivato poche ore fa durante la trasmissione E’ Sempre Mezzogiorno, durante la quale, la conduttrice del talent show, Milly Carlucci, ha reso noto i nominativi della. Milly Carlucci svela i primi nomi che parteciperanno acon leLa nuova edizione del talent show condotto da Milly Carlucci,con le, avrà inizio dal prossimo 8 ottobre come sempre su Rai ...

