''Si è girato Giroud'' Olivier lo canta in nazionale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il centravanti del Milan ha parlato dal ritiro della Francia: \''La passione dei tifosi rossoneri non ha paragoni\'' Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il centravanti del Milan ha parlato dal ritiro della Francia: \''La passione dei tifosi rossoneri non ha paragoni\''

CMalensss : RT @mcuheartx: NON HA DAVVERO CANTATO “si è girato giroud” IN UN’INTERVISTA PER LA NAZIONALE FRANCESE DIO MIO OLI QUANTO SEI MILANISTA http… - borsellopieno : RT @mcuheartx: NON HA DAVVERO CANTATO “si è girato giroud” IN UN’INTERVISTA PER LA NAZIONALE FRANCESE DIO MIO OLI QUANTO SEI MILANISTA http… - iLPazzoLongoACM : RT @mcuheartx: NON HA DAVVERO CANTATO “si è girato giroud” IN UN’INTERVISTA PER LA NAZIONALE FRANCESE DIO MIO OLI QUANTO SEI MILANISTA http… - Alexandrebres14 : @49Bigoud @_SFdimon @LescopN @PassionFootClub Giroud le GOAT ??????????????. Si è Girato Giroud , Si è Girato Giroud . Ol… - realmbow : RT @mcuheartx: NON HA DAVVERO CANTATO “si è girato giroud” IN UN’INTERVISTA PER LA NAZIONALE FRANCESE DIO MIO OLI QUANTO SEI MILANISTA http… -