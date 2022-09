Roma, Mou può sorridere: un recupero importante verso l’Inter (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nonostante la pausa delle Nazionali, il pensiero è già al big match tra Inter e Roma: un recupero per Mourinho C’è la pausa delle Nazionali, c’è da fare il tifo per l’Italia nelle sfide contro Inghilterra e Ungheria, ma c’è anche chi pensa già alla ripartenza del campionato, e soprattutto al big match tra Inter e Roma. Mourinho potrà contare sul recupero di un giocatore: Stefan El Shaarawy, infatti, ha ricominciato ad allenarsi già nella giornata di ieri, nella prospettiva di riprendere a pieno carico nella prossima. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nonostante la pausa delle Nazionali, il pensiero è già al big match tra Inter e: unper Mourinho C’è la pausa delle Nazionali, c’è da fare il tifo per l’Italia nelle sfide contro Inghilterra e Ungheria, ma c’è anche chi pensa già alla ripartenza del campionato, e soprattutto al big match tra Inter e. Mourinho potrà contare suldi un giocatore: Stefan El Shaarawy, infatti, ha ricominciato ad allenarsi già nella giornata di ieri, nella prospettiva di riprendere a pieno carico nella prossima. L'articolo proviene da Calcio News 24.

