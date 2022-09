Putin annuncia mobilitazione parziale | “Pronti a tutto per la difesa”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 21 settembre 2022) MOSCA – “L’Occidente collettivo” vuole distruggere la Russia come già ha fatto con l’Unione sovietica ma la Russia, “quando la sua integrità territoriale è minacciata, usa tutti i mezzi a disposizione, questo non è un bluff”. Vladimiralza il livello dello scontro in Ucraina e con l’Occidente che la sostiene e fornisce armi. In un discorso alla nazioneto per ieri sera e poi misteriosamente rinviato e andato in onda stamattina, il presidente russo ha confermato che Mosca intende riconoscere i referendum in agenda (da ieri) dal 23 settembre e che in pratica il piano è di procedere con l’annessione delle repubbliche autoproclamate di Luhansk e Donetsk, nonchè delle regioni di Kherson e parte di Zaporizhzhia, nel Sud ucraino. Il capo del Cremlino hato la, che ...