Putin annuncia la mobilitazione (parziale) della Russia: "Occidente vuole distruggerci" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vladimir Putin ha parlato mezz'ora fa alla nazione, annunciando una "mobilitazione parziale" al fine di "proteggere la nostra patria e l'integrità territoriale" della Russia. Ha accusato Kiev di essere "una... Leggi su today (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vladimirha parlato mezz'ora fa alla nazione,ndo una "" al fine di "proteggere la nostra patria e l'integrità territoriale". Ha accusato Kiev di essere "una...

martaottaviani : ***#Putin annuncia mobilitazione parziale #Ucraina #Guerra - davcarretta : Putin annuncia la mobilitazione parziale. - classcnbc : +++Discorso #Putin: l'Occidente vuole distruggere la Russia come l'Urss. Il presidente russo annuncia una mobilitaz… - squirtandsoda : Putin annuncia la mobilitazione parziale della Russia. - SessaAntonio : RT @AntonioCivile: Il presidente russo Vladimir Putin annuncia una mobilitazione parziale dell'esercito russo; in corso un discorso in tv #… -