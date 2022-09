Orietta Berti al GFVip? "Quanto guadagna davvero": cifre-choc (Di mercoledì 21 settembre 2022) Orietta Berti ha debuttato nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip nella serata di lunedì 19 settembre. Abbastanza comprensibilmente non è sembrata molto a suo agio e calata nel ruolo, ma avrà tempo per prendere le misure. D'altronde come ha lei stessa ammesso questa era un'opportunità che non si poteva proprio rifiutare: “Mi hanno offerto tanti soldi”, ha dichiarato in un'intervista rilasciata al Messaggero. “Oltre al ruolo da opinionista - ha aggiungo - anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant'anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall'uscita del primo 45 giri”. Inoltre la Berti ha rivelato che Fabio Fazio ci è rimasto un po' male: “Gli ho spiegato che era un'offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022)ha debuttato nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip nella serata di lunedì 19 settembre. Abbastanza comprensibilmente non è sembrata molto a suo agio e calata nel ruolo, ma avrà tempo per prendere le misure. D'altronde come ha lei stessa ammesso questa era un'opportunità che non si poteva proprio rifiutare: “Mi hanno offerto tanti soldi”, ha dichiarato in un'intervista rilasciata al Messaggero. “Oltre al ruolo da opinionista - ha aggiungo - anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant'anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall'uscita del primo 45 giri”. Inoltre laha rivelato che Fabio Fazio ci è rimasto un po' male: “Gli ho spiegato che era un'offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è ...

trash_italiano : Secondo Dagospia, Orietta Berti prenderebbe 10.000€ a puntata per ricoprire il ruolo di opinionista al #GFVIP. Prev… - GiusCandela : Orietta Berti che ammette che fa il #gfvip perché le danno tanti soldi merita una statua a Cologno Monzese. - GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - Gian9916 : RT @trash_italiano: Secondo Dagospia, Orietta Berti prenderebbe 10.000€ a puntata per ricoprire il ruolo di opinionista al #GFVIP. Previste… - MICAELALUPO : RT @trash_italiano: Secondo Dagospia, Orietta Berti prenderebbe 10.000€ a puntata per ricoprire il ruolo di opinionista al #GFVIP. Previste… -