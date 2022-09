Occhio a Orbán e ai suoi rapporti con Putin e Xi. Scrive Mayer (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giorgia Meloni sostiene che ci sia “chi sta facendo di tutto per spingere l’Ungheria nelle braccia di Vladimir Putin”. Il guaio è che Viktor Orbán è già “nelle braccia di Putin” e non da oggi, ma da diversi anni. Dal 2010 ha instaurato legami sempre più solidi con Putin e aperto le porte anche alla Cina di Xi Jinping. Il governo ungherese ha favorito la posizione dominante di Huawei e ZTE nel comparto delle telecomunicazioni e delle tecnologie digitali ungheresi. Budapest è diventata una sorta di testa di ponte della Digital Silk Road. La minaccia è seria perché uno degli obiettivi della Via della Seta è espandere il totalitarismo digitale cinese caratterizzato da una pervasiva e capillare sorveglianza tecnologica di massa. Inoltre, mentre i Paesi europei cercano di diversificare le forniture per ridurre la dipendenza ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giorgia Meloni sostiene che ci sia “chi sta facendo di tutto per spingere l’Ungheria nelle braccia di Vladimir”. Il guaio è che Viktorè già “nelle braccia di” e non da oggi, ma da diversi anni. Dal 2010 ha instaurato legami sempre più solidi cone aperto le porte anche alla Cina di Xi Jinping. Il governo ungherese ha favorito la posizione dominante di Huawei e ZTE nel comparto delle telecomunicazioni e delle tecnologie digitali ungheresi. Budapest è diventata una sorta di testa di ponte della Digital Silk Road. La minaccia è seria perché uno degli obiettivi della Via della Seta è espandere il totalitarismo digitale cinese caratterizzato da una pervasiva e capillare sorveglianza tecnologica di massa. Inoltre, mentre i Paesi europei cercano di diversificare le forniture per ridurre la dipendenza ...

'Le Destre hanno gioco facile. Per colpa del vuoto dell'Europa' In fatto di alleanze internazionali le Meloni strizza l'occhio a Le Pen, Orbán e al partito spagnolo Vox. Proprio queste simpatie hanno messo in rotta di collisione Fratelli d'Italia con Forza Italia ... Twitter, Facebook e talkshow: la politica che ti rimbalza ... con i camion del dovere, tutti in fila sotto l'occhio vigile di Peppone e di don Camillo, e poi c'erano i grandi comizi e i capannelli per strada, i manifesti meno geniali. Le televisioni ... In fatto di alleanze internazionali le Meloni strizza l'a Le Pen,e al partito spagnolo Vox. Proprio queste simpatie hanno messo in rotta di collisione Fratelli d'Italia con Forza Italia ...... con i camion del dovere, tutti in fila sotto l'vigile di Peppone e di don Camillo, e poi c'erano i grandi comizi e i capannelli per strada, i manifesti meno geniali. Le televisioni ...