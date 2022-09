Lazio | con lo Spezia c’è Martusciello in panchina | i precedenti

SimoneAlliva : 837 i casi di #vaiolodellescimmie in Italia I casi collegati a viaggi all'estero sono 232 L'età media 37 anni 826… - federicocasotti : Direi che i risultati di stasera chiudono definitivamente, con tre mesi di ritardo, il dibattito sul valore (notevo… - OfficialSSLazio : ?? La carica di Beppe Signori a #LSR: “Perde solo chi si arrende, l'amore con la Lazio è sbocciato subito” ??… - HankHC91 : RT @MiC_Italia: #involo sulla Necropoli di Tarquinia, #Lazio ?? Scopri la nuova campagna #MiC per uno sguardo dall'alto, con i droni, sull’a… - LazioSpace : ???”Un giocatore che segna moltissimi gol da anni, sempre decisivo, con colpi da grande giocatore, va sui giornali p… -

Repubblica Roma

... al momento si prevedono anche forti piogge ad iniziare da sabato su Nord e Toscana, in estensione successiva anche a, Umbria e poi Campaniapossibili nubifragi. NEL DETTAGLIO Mercoledì 21 .VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTOASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE ... Villa Maraini contro la Regione Lazio: "Con i rimborsi siamo fermi a 20 anni fa. Ma la droga resta un dramma" I grandi esclusi dalle ultime convocazioni del ct azzurro La domanda è: perché Perché Roberto Mancini, ct della Nazionale alle prese con una cronica carenza di talento, rinunci a due dei migliori att ...(Adnkronos) – Freddo di notte, più caldo di giorno: la differenza tra la temperatura minima e la massima in questi giorni risulta decisamente elevata sull’Italia. Al Centro-Nord, si passa spesso da va ...