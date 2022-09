La minaccia di Putin: "Dobbiamo difenderci con ogni mezzo dall'occidente" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pubblichiamo ampi stralci del discorso che il presidente russo, Vladimir Putin, ha tenuto ieri mattina. Il tema di questo discorso è la situazione nel Donbas e il corso dell’operazione militare speciale per liberarlo dal regime neonazista, che ha preso il potere in Ucraina nel 2014 come risultato di un colpo di stato armato. Oggi mi rivolgo a voi – a tutti i cittadini del nostro paese, alle persone di diverse generazioni, età ed etnie, al popolo della nostra grande madrepatria, a tutti coloro che sono uniti dalla grande Russia storica, ai soldati, agli ufficiali e ai volontari che combattono in prima linea e compiono il loro dovere di combattenti, ai nostri fratelli e sorelle nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Kherson e Zaporozhzhia e in altre aree che sono state liberate dal regime neonazista. La questione riguarda ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pubblichiamo ampi stralci del discorso che il presidente russo, Vladimir, ha tenuto ieri mattina. Il tema di questo discorso è la situazione nel Donbas e il corso dell’operazione militare speciale per liberarlo dal regime neonazista, che ha preso il potere in Ucraina nel 2014 come risultato di un colpo di stato armato. Oggi mi rivolgo a voi – a tutti i cittadini del nostro paese, alle persone di diverse generazioni, età ed etnie, al popolo della nostra grande madrepatria, a tutti coloro che sono unitia grande Russia storica, ai soldati, agli ufficiali e ai volontari che combattono in prima linea e compiono il loro dovere di combattenti, ai nostri fratelli e sorelle nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Kherson e Zaporozhzhia e in altre aree che sono state liberate dal regime neonazista. La questione riguarda ...

