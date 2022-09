Joe Biden all’Onu: “Le minacce nucleari di Putin spericolate e irresponsabili. Russia ha violato la Carta Onu” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vladimir Putin ha fatto “minacce nucleari spericolate e irresponsabili“. Di fronte all’assemblea generale dell’Onu, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, scese queste parole per replicare al Cremlino. Per rispondere al discorso con cui Putin ha annunciato la svolta militare più importante dal giorno dell’invasione dell’Ucraina – con la chiamata dei riservisti al fronte – e ha agitato nuovamente lo spettro dell’atomica. ““Questo non è un bluff”, ha detto il capo del Cremlino. Putin vuole “annientare il diritto dell’Ucraina ad esistere” ha ammonito Biden. Che ha aggiunto: “La Russia ha vergognosamente violato i principi base della Carta dell’Onu invadendo l’Ucraina”. “Un membro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vladimirha fatto ““. Di fronte all’assemblea generale dell’Onu, il presidente degli Stati Uniti, Joe, scese queste parole per replicare al Cremlino. Per rispondere al discorso con cuiha annunciato la svolta militare più importante dal giorno dell’invasione dell’Ucraina – con la chiamata dei riservisti al fronte – e ha agitato nuovamente lo spettro dell’atomica. ““Questo non è un bluff”, ha detto il capo del Cremlino.vuole “annientare il diritto dell’Ucraina ad esistere” ha ammonito. Che ha aggiunto: “Laha vergognosamentei principi base delladell’Onu invadendo l’Ucraina”. “Un membro ...

