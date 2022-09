In arrivo contributi per comprare biciclette elettriche e tradizionali in FVG (Di mercoledì 21 settembre 2022) Censimento e pulizia delle grotte del territorio contenenti rifiuti, contributi per favorire la diffusione e l’utilizzo di mezzi di trasporto non inquinanti. Questi, in sintesi i temi affrontati dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, intervenuto a Duino Aurisina alla conferenza “Dalle grotte alle ciclabili, uomo e territorio” promossa dal locale Lions Club. Un incontro inserito nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile, recepita in tutti gli Stati della Comunità europea con numerose iniziative da parte di istituzioni e associazioni territoriali volte a promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva. Come ha spiegato l’esponente della Giunta, la Regione ha avviato un tavolo tecnico con la Federazione speleologica del Friuli Venezia Giulia per individuare le aree ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Censimento e pulizia delle grotte del territorio contenenti rifiuti,per favorire la diffusione e l’utilizzo di mezzi di trasporto non inquinanti. Questi, in sintesi i temi affrontati dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, intervenuto a Duino Aurisina alla conferenza “Dalle grotte alle ciclabili, uomo e territorio” promossa dal locale Lions Club. Un incontro inserito nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile, recepita in tutti gli Stati della Comunità europea con numerose iniziative da parte di istituzioni e associazioni territoriali volte a promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva. Come ha spiegato l’esponente della Giunta, la Regione ha avviato un tavolo tecnico con la Federazione speleologica del Friuli Venezia Giulia per individuare le aree ...

