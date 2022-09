Il tormento religioso degli ebrei americani e la vulnerabilità dei discorsi identitari

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Feci un passo fuori dalla porta giusto in tempo per vedere lo sportello posteriore che si apriva e i corpi che capitombolavano fuori; non dei pagliacci in tutto il loro splendore demente a suonare la trombetta e fare il gioco delle palline, ma quasi: bambini rivestiti di montone. Uno, due, tre bambini. Mi ci volle un attimo per contarne tre: piccolo, medio, grande. I cappottini di montone identici e soprattutto l’improvvisa sconfinata energia li facevano sembrare piu? numerosi. Si stavano inseguendo tra il marciapiede e la strada e lanciavano palle di neve, intanto che due forme adulte piu? grandi scivolavano fuori dallo sportello anteriore dal lato del marciapiede. Gli sportelli sul lato opposto dovevano essere bloccati. I due adulti all’inizio sembravano indistinguibili e completamente androgini, dato che erano infagottati in cappotti di montone di qualche taglia piu? grande rispetto ...