Gli ascolti del martedì: vince Canale 5, Floris batte Giordano e Berlinguer (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una prima serata ancora un po' moscetta quella del martedì sera. Ne sono dimostrazione i dati auditel relativi agli ascolti del prime time di ieri, 20 settembre 2022. Torna a vincere Canale 5 con il film in prima visione Lockdown Italia che batte Rai 1 con una serata dedicata a Sophia Loren. Le reti ammiraglie comunque non brillano e devono accontentarsi di questi risultati ( da notare tra l'altro, l'assurda partenza di Rai 1 alle 21,40 sempre più in linea con Canale 5, una cosa davvero vergognosa). Rai 1 scende sotto i 2 milioni di spettatori, ne approfitta Rai 2 che risale con la terza puntata di Nudi per la vita, con le signore dello spettacolo protagoniste questa volta. vince comunque Canale 5 : bastano 2 milioni di spettatori e il 15 % di share ...

