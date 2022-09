Estonia, i cittadini russi che combatteranno in Ucraina non potranno tornare nel Paese (Di mercoledì 21 settembre 2022) I russi residenti in Estonia che andranno a combattere in Ucraina non saranno riammessi nel Paese. Lo ha annunciato oggi Veiko Kommusaar, sottosegretario per la Sicurezza interna del ministero degli ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 settembre 2022) Iresidenti inche andranno a combattere innon saranno riammessi nel. Lo ha annunciato oggi Veiko Kommusaar, sottosegretario per la Sicurezza interna del ministero degli ...

smilypapiking : RT @Phastidio: I cittadini della Federazione russa regolarmente residenti in Estonia e che andranno a combattere in Ucraina non saranno ria… - steangelini80 : RT @Phastidio: I cittadini della Federazione russa regolarmente residenti in Estonia e che andranno a combattere in Ucraina non saranno ria… - BomprezziMarco : RT @Phastidio: I cittadini della Federazione russa regolarmente residenti in Estonia e che andranno a combattere in Ucraina non saranno ria… - _torakiki_ : RT @Phastidio: I cittadini della Federazione russa regolarmente residenti in Estonia e che andranno a combattere in Ucraina non saranno ria… - LucaRovisoINTER : RT @Phastidio: I cittadini della Federazione russa regolarmente residenti in Estonia e che andranno a combattere in Ucraina non saranno ria… -