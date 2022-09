Elezioni: Letta, 'in passato errori, ora torniamo a dare centralità giusta al lavoro' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Noi nel passato abbiamo fatto errori sul tema del lavoro e in quest campa elettorale torniamo a dare la centralità giusta al lavoro a partire da quello dei giovani". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Livorno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Noi nelabbiamo fattosul tema dele in quest campa elettoralelaala partire da quello dei giovani". Così Enricoad un'iniziativa elettorale a Livorno.

VittorioSgarbi : L’esponente dei social democratici tedeschi Klingbeil in un incontro a Berlino con Letta: “Sarebbe importante che… - marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - fattoquotidiano : Elezioni, Letta a La7: “Conte? Bello determinato ma ce l’ha abbastanza con Draghi. La vittoria di Meloni è pericolo… - CorriereUmbria : Letta-Salvini, volano gli stracci sulla proposta di eliminare il canone Rai #elezioni #letta #salvini #canonerai… - pinomi55 : @tomedomat Letta, Franceschini, Guerini, tutti ex popolari messi in posizioni di apparente visibilità, ma chi coman… -