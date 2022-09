"Ci servono soldi, devi prostituirti". L'orrore della madre sulla ragazzina (Di mercoledì 21 settembre 2022) La madre e la sorella della 15enne sono state arrestate con l'accusa di induzione alla prostituzione minorile. Le intercettazioni choc coi clienti: "L'importante è che tu sia rimasto contento" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lae la sorella15enne sono state arrestate con l'accusa di induzione alla prostituzione minorile. Le intercettazioni choc coi clienti: "L'importante è che tu sia rimasto contento"

borghi_claudio : No per carità niente scostamento di bilancio per le bollette... tanto per il PD a Milano i soldi ci sono già e serv… - Giannik23673621 : @marcopalears Non rompete ci servono i vostri soldi anzi impegnativi un pochino di più. - M4rkPhilips : @furgeTX Ma servono i soldi per farlo, a meno di non prendere il giocatore scommessa a 1 milione sperando che ti es… - france_bis : Ma i soldi che servono per allagare letteralmente tuider di bot e troll cazzaliniani (sorvolando su quel che accade… - alibaubauba : @ItaliaViva @matteorenzi Quello che ti viene difficile capire è che per mangiare servono i soldi e non le retoriche… -