Carabinieri di Vallo della Lucania | il maggiore D’Ambrosio lascia il posto al tenente colonnello Picchi

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Cambio al vertice aper la locale compagnia dei. IlAnnarita, arrivata nel Cilento nel luglio del 2019,ilalSanteche fino ad oggi ha servito l’Arma a Vico del Gargano, in provincia di Foggia. Originario del Lazio,è laureato in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione, è Cavaliere dell’Ordine al meritorepubblica italiana ed insignitomedaglia mauriziana e di lungo comando. molto lungo il curriculum del: il comando del nucleo informativo del gruppo di Castello di Cisterna dove ha ...

Cambio al vertice della Compagnia dei Carabinieri di Vallo della Lucania. Dopo tre anni il Maggiore Annarita D'Ambrosio lascia il comando al Tenente Colonnello Sante Picchi. Il Maggiore D'Ambrosio era arrivata a Vallo della Lucania dalla