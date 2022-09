Boldrini, Murgia e le altre mute sulle donne iraniane: sono troppo prese ad attaccare la Meloni (Di mercoledì 21 settembre 2022) La morte di Mahsa Amini massacrata di botte e uccisa perché dal suo velo spuntava una ciocca di capelli, “intollerabile” per i precetti islamici, ha infiammato le piazze reali e virtuali: le donne iraniane hanno inscenato proteste senza precedenti. Una pagina drammatica ed eroica dei diritti delle donne, che tuttavia non interessa alle nostre “sinistre” paladine. Come scrive Libero, «lorsignorine sono impegnate da settimane a spiegarci il rischio di un’affermazione del fascismo patriarcale immaginario nel caso in cui vinca le elezioni l’unica donna leader di partito in Italia. È un compito che le assorbe a tal punto, da far loro perdere per strada le gesta delle donne iraniane, che contro l’effettivo patriarcato nazislamico mettono in gioco la vita». LEGGI ANCHE Laura ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) La morte di Mahsa Amini massacrata di botte e uccisa perché dal suo velo spuntava una ciocca di capelli, “intollerabile” per i precetti islamici, ha infiammato le piazze reali e virtuali: lehanno inscenato proteste senza precedenti. Una pagina drammatica ed eroica dei diritti delle, che tuttavia non interessa alle nostre “sinistre” paladine. Come scrive Libero, «lorsignorineimpegnate da settimane a spiegarci il rischio di un’affermazione del fascismo patriarcale immaginario nel caso in cui vinca le elezioni l’unica donna leader di partito in Italia. È un compito che le assorbe a tal punto, da far loro perdere per strada le gesta delle, che contro l’effettivo patriarcato nazislamico mettono in gioco la vita». LEGGI ANCHE Laura ...

SecolodItalia1 : Boldrini, Murgia e le altre mute sulle donne iraniane: sono troppo prese ad attaccare la Meloni… - lanf64 : Caso #Richetti, #Boldrini e #Murgia: 'Non denunciare non vuol dire non aver subito violenza'. Spesso le vittime so… - olonnese : @Tiziana_DR Boldrini, Murgia, Cirinná, ecc. non dicono e/o non fanno nulla? TV, radio e giornali sarebbero pronti a… - AdmiralReloade1 : Certo è che la Boldrini e la Murgia,stanno scavando un solco invalicabile tra i rapporti uomini e donne. Laddove gi… - edumaestra : RT @stefanodeferra2: @ZiaLulli1 La ' nostra battaglia'. Ha perfettamente ragione ma temo vi siano parecchie che disertano. Boldrini Murgia… -