Atletica, "Sulle orme di Marcell Jacobs": gare giovanili dedicate al Campione Olimpico. L'incontro con i cadetti

Marcell Jacobs sta ispirando le generazioni future. La voglia di emulare il Campione Olimpico dei 100 metri è enorme, il velocista lombardo è un assoluto personaggio e sta spingendo sempre più giovani a praticare l'Atletica leggera. Proprio oggi andrà in scena il meeting giovanile "Sulle orme di Marcell Jacobs", un evento organizzato in onore del 28enne all'Arena Civica di Milano (oggi pomeriggio, mercoledì 21 settembre, alle ore 16.00). La kermesse è riservata ad atleti delle categorie ragazzi (60 e 1000 metri), cadetti (80, 1000 e salto in lungo) e allievi (100, 1500 e lungo). Marcell Jacobs, che sabato si è sposato con la sua Nicole e che tra pochi giorni partirà ...

