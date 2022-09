ASCOLTI TV 20 SETTEMBRE 2022 | LOCKDOWN ALL’ITALIANA | SOPHIA | NUDI PER LA VITA | UOMINI E DONNE

tvblogit : Ascolti tv martedì 20 settembre 2022 - CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 20 settembre 2022: Sophia, Nudi per la vita, Lockdown all'italiana, dati Auditel e share - Luca_zone : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Lunedì 19 Settembre 2022· In sovrapposizione (dalle 21:46 alle 23:45) #lolitalobosco ha ottenuto 3.376.342… - Giornaleditalia : Ascolti tv ieri sera, martedì 20 settembre: Sophia Loren asfalta Lockdown all'italiana - infoitcultura : Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 19 settembre 2022 -

7.8 Scelte tra un totale di 550 proposte, dal 20sono disponibili " in digitale e su tutte le piattaforme di streaming, distribuite da Sony ..." in termini di visualizzazioni esulle ...... @RAI/Palomar Seconda puntata de Il Commissario Montalbano , in onda stasera 21su Rai1 . ... Poi, complice gli ottimi, la fiction traslocò su Rai1. La Palomar, casa di produzione di ...Da martedì 20 settembre, sono disponibili in digitale e su tutte le piattaforme streaming le 14 nuove canzoni in gara all’edizione 2022 dello Zecchino d’Oro, distribuite da Sony Music Italia ...La prima puntata di Stasera c'è Cattelan , andata in onda su Rai 2 ieri sera, martedì 20 settembre, è stata un successo. In ...