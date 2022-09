Andor da oggi disponibile gratis per gli abbonati

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Da, mercoledì 21 settembre, la serieentra ufficialmente nel catalogo Disney Plus,per gli. Il pubblico rivedrà l’attore e regista messicano Diego Luna rivestire i panni del personaggio Cassian, come aveva fatto nel film del 2016 Rogue One, diretto dal regista Gareth Edwards. Insieme a Diego Luna, il cast del prequel di Rogue One prevede la partecipazione di Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denis Gough, Kyle Soller e Genevieve O’Reilly. Quest’ultima interpreta il ruolo di un’ex senatrice, il cui contributo è stato fondamentale nella fondazione dell’Alleanza Ribelle. Diego Luna figura anche nella lista dei produttori esecutivi della serie realizzata dalla Lucasfilm, insieme a Tony Gilroy, co-regista degli episodi della prima stagione insieme a Susanna White ...

Prospettiva cheviene raccolta da, serie creata da Tony Gilroy (pezzo grosso del giro di Bourne nonché co - sceneggiatore dello stesso Rogue One ) e ambientata cinque anni prima dell'...La critica americana parla di una serie "complessa, matura" arrivando a definirla "la miglior serie dell'universo di Star Wars fino a" ., serie prequel del film (anch'eesso prequel) Rogue ...Prima di Rogue One la vita di Cassian Andor era allo sbando, ma nei cinque anni precedenti l'inizio del film ha trovato uno scopo e una missione. E un destino. - Leggi tutto l'articolo e guarda il vid ...Da oggi è disponibile su Disney+ Andor, la nuova serie Lucasfilm ambientata in uno scenario di intrighi politici e ribellioni nascenti, che si posiziona tra Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sit ...