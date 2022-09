Ufficiale, la UEFA esclude la Russia da EURO 2024 (Di martedì 20 settembre 2022) Il Comitato Esecutivo della UEFA si è riunito nella giornata di oggi a Hvar, in Croazia, e ha approvato la procedura per il prossimo sorteggio delle qualificazioni a EURO 2024, che si terrà il 9 ottobre alle ore 12 a Francoforte. Come noto, il torneo si disputerà in Germania tra poco meno di due anni L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 settembre 2022) Il Comitato Esecutivo dellasi è riunito nella giornata di oggi a Hvar, in Croazia, e ha approvato la procedura per il prossimo sorteggio delle qualificazioni a, che si terrà il 9 ottobre alle ore 12 a Francoforte. Come noto, il torneo si disputerà in Germania tra poco meno di due anni L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

