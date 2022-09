Tg1 speciale con Monica Maggioni e il day time di Rai 1 da record per l’addio a Elisabetta II (Di martedì 20 settembre 2022) E’ stata una lunga, lunghissima maratona quella di Monica Maggioni alla guida del TG1 il 19 settembre 2022 nel giorno dell’ultimo addio alla Regina Elisabetta. Lo speciale del TG 1 con la diretta da Londra ha preso il via alle 11, per dare le ultime notizie prima che la funzione religiosa a Westminster Abbey iniziasse ed è andato avanti ( con una piccola pausa per dare spazio alle notizie dall’Italia) fino alle 15. Poi la linea è passata a Oggi è un altro giorno ma Monica Maggioni è tornata nuovamente in diretta con la sua squadra dopo le 16 per continuare fino alle 18 quando ha passato il testimone ad Alberto Matano. Una lunga, lunghissima giornata e va detto che soprattutto nella prima parte, quella del mattino, su Rai 1 non sono mai andate in onda pubblicità. E’ ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 settembre 2022) E’ stata una lunga, lunghissima maratona quella dialla guida del TG1 il 19 settembre 2022 nel giorno dell’ultimo addio alla Regina. Lodel TG 1 con la diretta da Londra ha preso il via alle 11, per dare le ulnotizie prima che la funzione religiosa a Westminster Abbey iniziasse ed è andato avanti ( con una piccola pausa per dare spazio alle notizie dall’Italia) fino alle 15. Poi la linea è passata a Oggi è un altro giorno maè tornata nuovamente in diretta con la sua squadra dopo le 16 per continuare fino alle 18 quando ha passato il testimone ad Alberto Matano. Una lunga, lunghissima giornata e va detto che soprattutto nella prima parte, quella del mattino, su Rai 1 non sono mai andate in onda pubblicità. E’ ...

