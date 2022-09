Superbonus, video per provare la bontà dei lavori. Ma è polemica (Di martedì 20 settembre 2022) Girare brevi video per mostrare la bontà dei lavori sul Superbonus: è questa la proposta di una società di consulenza che ha mandato su tutte le furie i professionisti del settore. "Incredibile iniziativa che va respinta" Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) Girare breviper mostrare ladeisul: è questa la proposta di una società di consulenza che ha mandato su tutte le furie i professionisti del settore. "Incredibile iniziativa che va respinta"

Mov5Stelle : La scorsa settimana il decreto Aiuti non si poteva toccare! Ci hanno accusato di voler mettere in crisi gli aiuti a… - repubblica : Superbonus, le banche chiedono le prove dei lavori in video. Ma i tecnici protestano: 'Non siamo youtuber' - Mov5Stelle : Energia libera per tutti, rinnovabili, comunità energetiche, Superbonus 110% strutturale, protezione dell'ambiente.… - PerugiaToday : RT @Today_it: #Superbonus, i lavori devono essere dimostrati con un video - DocMarcelli : #Superbonus, le banche chiedono la prova dei lavori in video. Ma i tecnici protestano: 'Non siamo youtuber' Suona… -