Serena Williams si ritira, anzi no: "Mai detta quella parola" (Di martedì 20 settembre 2022) Il saluto commosso agli US Open potrebbe essere stato inutile. Il ritiro di Serena Williams dalle scene del tennis internazionale, infatti, potrebbe subire una variazione significativa sulla sua naturale tabella di marcia in vista del prossimo futuro. La statunitense, vera leggenda mondiale della racchetta femminile, si è lasciata una significativa porticina aperta in vista di un suo possibile ritorno in un torneo del WTA. Le parole di Serena Williams: "Non si sa mai…" Photo Credit: © EPAEcco le parole di Serena Williams rilasciate durante il corso del famoso night-talk della NBC, il "Jimmy Fallon Night Show": "Non ho mai pronunciato la parola ritiro, una porta per il ritorno è sempre aperta. Quello che voglio dire è che non si sa mai, ho parlato con Tom ...

