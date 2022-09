Roma, 15enne aggredito e massacrato di botte da un 32enne: libero l’aggressore, per il Giudice sono solo ‘lesioni lievi’ (Di martedì 20 settembre 2022) Era con gli amici, in pieno giorno, stavano trascorrendo una giornata di dicembre come tante. O, almeno, così pensavano. Non potevano certo sapere che in poco tempo quelle ore di divertimento si sarebbero trasformate in un incubo. Era dicembre del 2020 e quel giorno un ragazzino, che all’epoca aveva 15 anni, non potrà dimenticarlo: le violenze che ha subito sono impresse nella sua testa, nella sua anima. E sul corpo, nonostante siano passati due anni, ancora porta i segni. Lui è stato picchiato, senza motivo, da uno sconosciuto, un cittadino rumeno del 1988. Il racconto della violenza A disturbare l’aggressore forse gli schiamazzi, le urla di divertimento tra quei ragazzi che, in pieno giorno, stavano trascorrendo un po’ di ore insieme a Roma, nel quartiere della Romanina. Un motivo banale, che ha portato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 settembre 2022) Era con gli amici, in pieno giorno, stavano trascorrendo una giornata di dicembre come tante. O, almeno, così pensavano. Non potevano certo sapere che in poco tempo quelle ore di divertimento si sarebbero trasformate in un incubo. Era dicembre del 2020 e quel giorno un ragazzino, che all’epoca aveva 15 anni, non potrà dimenticarlo: le violenze che ha subitoimpresse nella sua testa, nella sua anima. E sul corpo, nonostante siano passati due anni, ancora porta i segni. Lui è stato picchiato, senza motivo, da uno sconosciuto, un cittadino rumeno del 1988. Il racconto della violenza A disturbareforse gli schiamazzi, le urla di divertimento tra quei ragazzi che, in pieno giorno, stavano trascorrendo un po’ di ore insieme a, nel quartiere dellanina. Un motivo banale, che ha portato a ...

