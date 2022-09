"Questa è una supercazzola": Telese 'sbrana' Mariano Amici, caos da Giletti | Video (Di martedì 20 settembre 2022) Mariano Amici è tornato a Non è l'Arena. Il medico sospeso per le sue posizioni no vax si è reso protagonista di un acceso scontro con Luca Telese. Al centro, Questa volta, la politica. "A noi non interessano le poltrone, puntiamo alla soluzione dei problemi". Il medico, a capo del movimento Amici per l'Italia, conferma di non essersi candidato: "Abbiamo detto che avremmo sostenuto chi avrebbe sottoscritto un manifesto, un codice etico e morale che riguarda i maggiori problemi". Ecco allora la reazione del giornalista che, in studio con Massimo Giletti su La7, perde le staffe: "Questa è una supercazzola. Avete dato il cinque per cento al centrodestra". Ma Amici non ci sta: "Abbiamo sostenuto al ballottaggio il centrodestra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022)è tornato a Non è l'Arena. Il medico sospeso per le sue posizioni no vax si è reso protagonista di un acceso scontro con Luca. Al centro,volta, la politica. "A noi non interessano le poltrone, puntiamo alla soluzione dei problemi". Il medico, a capo del movimentoper l'Italia, conferma di non essersi candidato: "Abbiamo detto che avremmo sostenuto chi avrebbe sottoscritto un manifesto, un codice etico e morale che riguarda i maggiori problemi". Ecco allora la reazione del giornalista che, in studio con Massimosu La7, perde le staffe: "è una. Avete dato il cinque per cento al centrodestra". Manon ci sta: "Abbiamo sostenuto al ballottaggio il centrodestra ...

