Quando Rocky e Apollo hanno sfidato il più grande | La leggenda in una foto (Di martedì 20 settembre 2022) Tra i tanti personaggi, Rocky è certamente tra i più amati. Una storia di sport e riscatto sociale, che ha attirato il più grande di tutti Per qualcuno sarà sempre Rocky. Per altri, invece, è Rambo. Oppure, per i più giovani, Barney Ross de “I Mercenari”. Ma per tutti è, indiscutibilmente un mito di Hollywood. Stiamo parlando di Sylvester Stallone. Ma, più nello specifico, di uno dei suoi personaggi più amati a livello mondiale. Rocky e Apollo (web source)Soprannominato “Sly”, oltre alle tre saghe, alcuni suoi film cult sono “Cobra”, “Lo specialista”, “Sorvegliato speciale”, “Tango & Cash” e “Fuga per la vittoria”, dove recita al fianco di miti calcistici come Pelè. Il suo nome è presente tra le celebrità della nota Hollywood Walk of Fame di Los Angeles dal 14 giugno 1984. Come detto, però, oggi ... Leggi su newstv (Di martedì 20 settembre 2022) Tra i tanti personaggi,è certamente tra i più amati. Una storia di sport e riscatto sociale, che ha attirato il piùdi tutti Per qualcuno sarà sempre. Per altri, invece, è Rambo. Oppure, per i più giovani, Barney Ross de “I Mercenari”. Ma per tutti è, indiscutibilmente un mito di Hollywood. Stiamo parlando di Sylvester Stallone. Ma, più nello specifico, di uno dei suoi personaggi più amati a livello mondiale.(web source)Soprannominato “Sly”, oltre alle tre saghe, alcuni suoi film cult sono “Cobra”, “Lo specialista”, “Sorvegliato speciale”, “Tango & Cash” e “Fuga per la vittoria”, dove recita al fianco di miti calcistici come Pelè. Il suo nome è presente tra le celebrità della nota Hollywood Walk of Fame di Los Angeles dal 14 giugno 1984. Come detto, però, oggi ...

Dyylan_s : @jerryscottismo Ancora non mi capacito di come i giocatori non sfondino la porta con lo stadio pieno, dovresti esse… - Edgar_Dema : @juventusfc @Pacifisting11 @MattiaPerin “Ma la verità è che tu non eri arrabbiato. Quando combattevamo noi due... t… - hopesarts : E quando poi lo lasciano libero a gironzolare? Parte proprio l'embolo. Io ovviamente se vedo gente titubante mi tol… - Stefanialove69 : RT @althea_ragano: @Stefanialove_of ECCOLAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! E' bellissima, molto meglio dal vivo! Stasera quando la porto a casa f… - SogniMauro : @NickNee9 @TWDDarylRick @CottarelliCPI La super potenza buona e la super potenza cattiva ????????. Quando arrivano Rocky e Drago? -