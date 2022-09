Primo appuntamento con il daytime di Amici 22: che cosa vedremo (Di martedì 20 settembre 2022) Questo pomeriggio andrà in onda il Primo appuntamento con il daytime di Amici 22. Il momento è tanto atteso dai fan che non vedono l’ora di guardare i nuovi allievi di quest’edizione del talent show Mediaset. Ma scopriamo che cosa accadrà durante la puntata. Leggi anche: I nomi degli allievi di canto e ballo di Amici 22 Amici 22: anticipazioni prima puntata del daytime, in onda il 20 Settembre L’appuntamento con la prima puntata del daytime di Amici 22 è stato rimandato ad oggi, 20 Settembre, a causa dei funerali della regina Elisabetta II, che hanno occupato la programmazione Mediaset di ieri. Per tale ragione Maria De Filippi ha dovuto posticipare l’esordio dei suoi programmi pomeridiani ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 settembre 2022) Questo pomeriggio andrà in onda ilcon ildi22. Il momento è tanto atteso dai fan che non vedono l’ora di guardare i nuovi allievi di quest’edizione del talent show Mediaset. Ma scopriamo cheaccadrà durante la puntata. Leggi anche: I nomi degli allievi di canto e ballo di2222: anticipazioni prima puntata del, in onda il 20 Settembre L’con la prima puntata deldi22 è stato rimandato ad oggi, 20 Settembre, a causa dei funerali della regina Elisabetta II, che hanno occupato la programmazione Mediaset di ieri. Per tale ragione Maria De Filippi ha dovuto posticipare l’esordio dei suoi programmi pomeridiani ...

