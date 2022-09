(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla crescita dei, che si celebra ogni anno il 20 settembre, Novo Nordisk lancia oggi, in Italia, il(morethanheight.com). Già attivo a livello globale, il sito nasce per fornire informazioni scientificamente corrette, complete e approfondite sulla regolare crescita e sulle diverse problematiche che si possono riscontrare nelle fasce d’età infantili e adolescenziali. Lo annuncia l’azienda in una nota. “La crescita rappresenta un fenomeno biologico complesso influenzato da numerosi fattori – quali geni, nutrizione, ormoni, fattori di crescita, stato psicologico e ambiente – è fondamentale per lodi un bambino e rappresenta il riflesso del suo benessere psicofisico”, spiega Mohamad ...

lifestyleblogit : Online 'Universo crescita', portale sul corretto sviluppo bambini - - ress22_teresina : @UOLNoticias UOL - Universo Online Lulista. - italiaserait : Online ‘Universo crescita’, portale sul corretto sviluppo bambini - Xagena : LIBRO ' OLIVER SACKS: OGNI COSA AL SUO POSTO ' La prima musa di Sacks è la meraviglia per la molteplicità dell'univ… - universo_astro : @LucioMalan Lo slogan 'Dio patria famiglia' fa schifo. -

Affaritaliani.it

Fanno parte del board scientifico di 'crescita' Clelia Cipolla, medico specializzato in endocrinologia e malattie del ricambio al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, Danilo Fintini, anche ...... sarà disponibile in una doppia veste - un bianco e un rosso - e distribuito nel multimarca di corso Italia ad Arezzo (dove si trova anche il bar No Sugar Please ), oltre che. Come per gli ... Online 'Universo crescita', portale sul corretto sviluppo bambini