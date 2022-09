Nanessere di Marco Sessa | essere nano fa ancora paura ' La mia esperienza in aiuto agli altri'

leggo.it

... come quella diSessa che ha fatto della sua acondroplasia - l'essere nano - un doloroso, ma pratico esempio di volitività e inclusione. L'avventura di una vita condivisa nel libroe ...Dopo la puntata 'Nano o non Nano' della trasmissione de Il testimone nel 2008, il conduttore e autore televisivo Pif eSessa si ritrovano per presentare il libro ', il mondo visto dal basso verso l'alto', edito da Corsiero. Un racconto dell'esperienza diretta di una persona affetta acondroplasia , la ... «Essere o Nanessere», Marco Sessa e Pif presentano a Milano il nuovo libro sul nanismo: «Il mondo visto dal b Fragilità che diventa forza, come quella di Marco Sessa che ha fatto della sua acondroplasia - l'essere nano - un doloroso, ma pratico esempio di volitività e ...