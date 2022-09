Medicina: Giornata Alzheimer, anche intelligenza artificiale per diagnosi precoce (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - L'Alzheimer avanza con una popolazione sempre più anziana. Si stima che il numero di persone affette dalla malattia raddoppierà nei prossimi 15 anni, generando costi enormi per i sistemi sanitari. Il processo neurodegenerativo che porta alla perdita progressiva delle cellule cerebrali inizia già 10-15 anni prima che compaiano i primi sintomi clinici della malattia (ad esempio la perdita di memoria). Domani 21 settembre si celebra la Giornata mondiale dell'Alzheimer e l'Irccs Fatebenefratelli ha organizzato a Brescia un convegno sulle ultime novità scientifiche. "Per quanto concerne l'Alzheimer, è recente lo sviluppo di saggi ultrasensibili in grado di quantificare aBeta e tau nel sangue (proteine che sono marker di amiloidosi e di neurodegenerazione) cosi come l'applicazione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - L'avanza con una popolazione sempre più anziana. Si stima che il numero di persone affette dalla malattia raddoppierà nei prossimi 15 anni, generando costi enormi per i sistemi sanitari. Il processo neurodegenerativo che porta alla perdita progressiva delle cellule cerebrali inizia già 10-15 anni prima che compaiano i primi sintomi clinici della malattia (ad esempio la perdita di memoria). Domani 21 settembre si celebra lamondiale dell'e l'Irccs Fatebenefratelli ha organizzato a Brescia un convegno sulle ultime novità scientifiche. "Per quanto concerne l', è recente lo sviluppo di saggi ultrasensibili in grado di quantificare aBeta e tau nel sangue (proteine che sono marker di amiloidosi e di neurodegenerazione) cosi come l'applicazione di ...

g_valenza : Barbera d'Asti, 21 mila bottiglie docg per Giornata Aisla - youfullwellness : #yourfullwellness Barbera d'Asti, 21 mila bottiglie docg per Giornata Aisla - LoriaRoberta : @mgmaglie Buon giorno emiscusi per il mio mattutino eche prima delle 9 devo essere all'ospedale stamattina mi fara… - gxranius : bff fa riderissimo perché mi fa che quest’estate vuole: -fare il test per medicina -fare la patente -lavorare per f… - CeMON_POI : L'iniziativa partita dall'OMS per rimettere al centro del discorso medico coloro che sono sottoposti a cure. Perch… -