Mancini spiazzato | questa non ci voleva | Italia | è ufficiale

Leggi su serieanews

(Di martedì 20 settembre 2022) L’continua a perdere i pezzi in vista della sfida contro l’Inghilterra: un giocatore ha lasciato il ritiro azzurro. La data segnata sul calendario è il 23 settembre. In quel giorno, infatti, l’tornerà in campo per affrontare l’Inghilterra nell’ambito della Nations League. Un impegno complicato per il Ct Robertoil quale, nell’occasione, dovrà fare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.