L’attrice del caso Richetti e l’accusa di aver minacciato la titolare di un centro estetico: «Vi state mettendo contro i Poteri Forti» (Di martedì 20 settembre 2022) L’attrice e conduttrice Lodovica Mairé Rogati ieri ha parlato della vicenda del senatore Matteo Richetti in una dichiarazione rilasciata all’AdnKronos. «In relazione alle notizie che sono state diffuse su numerose testate giornalistiche per cui il senatore Matteo Richetti sarebbe stato, sostanzialmente, oggetto di mia denuncia, rappresento doverosamente, sin d’ora, di non aver mai intrapreso alcuna iniziativa in tal senso, tantomeno di aver mai depositato denuncia-querela nei confronti del senatore», ha detto. «Peraltro, con riguardo a tutto ciò che è stato propalato su questa vicenda, dichiaro di essere totalmente estranea ad ogni fatto che sia stato del tutto impropriamente, quanto in modo non veritiero, riferito alla mia persona – aggiunge Rogati, dopo il ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022)e conduttrice Lodovica Mairé Rogati ieri ha parlato della vicenda del senatore Matteoin una dichiarazione rilasciata all’AdnKronos. «In relazione alle notizie che sonodiffuse su numerose tegiornalistiche per cui il senatore Matteosarebbe stato, sostanzialmente, oggetto di mia denuncia, rappresento doverosamente, sin d’ora, di nonmai intrapreso alcuna iniziativa in tal senso, tantomeno dimai depositato denuncia-querela nei confronti del senatore», ha detto. «Peraltro, con riguardo a tutto ciò che è stato propalato su questa vicenda, dichiaro di essere totalmente estranea ad ogni fatto che sia stato del tutto impropriamente, quanto in modo non veritiero, riferito alla mia persona – aggiunge Rogati, dopo il ...

