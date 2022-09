La riflessione Tradizione e innovazione | riqualificare e valorizzare i nostri piccoli borghi

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 20 settembre 2022) Quando parliamo di Sud non dobbiamo limitarci a considerare alcune mete turistiche note, ma spesso difficili da raggiungere e non valorizzate del tutto, o alcuni prodotti artigianali o enogastronomici, conosciuti in tutto il mondo, ma troppo spesso più facili da contraffare che da acquistare nella versione originale a causa degli ostacoli fisici all’accesso al mercato globale. Se vogliamo rilanciare davvero il meridione, renderlo nuovamente un territorio di fermento culturale e di sviluppo economico, ma soprattutto riportare il benessere sociale, dobbiamo avere un progetto complessivo che valorizzi le zone costiere come le aree interne, le città come icentri. Penso alla Campania, ma ancor di più alla mia terra, a Salerno e alla sua provincia ricca di tante realtà peculiari per nulla valorizzate. E penso alla necessità di un progetto che inglobi finalmente ...