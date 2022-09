Il gol di Simeone contro il Milan ha un precedente molto simile e il protagonista è il padre (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo il gol in Champions con tanto di lacrime, Giovanni Simeone si è ripetuto contro il Milan regalando 3 punti d'oro al Napoli nella corsa verso lo scudetto. Un gol di testa dove l'attaccante ha ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo il gol in Champions con tanto di lacrime, Giovannisi è ripetutoilregalando 3 punti d'oro al Napoli nella corsa verso lo scudetto. Un gol di testa dove l'attaccante ha ...

LukeSil : @ferngasp Bisogna gestire meglio le situazioni in fase difensiva, ci siamo scoperti troppo per uscire su simeone pr… - romanomatteo4 : RT @MGuardasole: L’esultanza di #Simeone al gol di #Politano ?? - aeroportodiorly : e comunque il gol di simeone bello figo non lo fa né mo e né mai - MVenenoPasquali : @martina5511 @s3rgix_7 Tomori dopo due anni si fa ancora certe dormite, vedi gol preso da Simeone, per poi subire a… - diddl_82 : RT @MGuardasole: L’esultanza di #Simeone al gol di #Politano ?? -