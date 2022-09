Il figlio fu ucciso. Lo Stato condannato a risarcirli (Di martedì 20 settembre 2022) Avranno un risarcimento di 150mila euro dallo Stato Benedetto Tortorici e la moglie Maria Giuseppa che, nel 2012, a Brescia, videro ucciso il figlio di 19 anni, Domenico Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) Avranno un risarcimento di 150mila euro dalloBenedetto Tortorici e la moglie Maria Giuseppa che, nel 2012, a Brescia, videroildi 19 anni, Domenico

telemacom0 : @ConcettTumino @lefrasidiosho Il figlio monello Andrea è sotto processo per lo scandalo Epstein (il miliardario ucc… - rep_napoli : Crollo in Galleria, il padre del 14enne morto: 'Pene lievi, mio figlio ucciso un'altra volta' [di Marina Cappitti]… - sh8inipiccinini : Già partito il carro de 'Il signore delle formiche' o stacco i biglietti io? Che bel film, clamoroso. La scena dell… - RobertoCervi1 : RT @OrioliPaolo: Adesso è il turno dei conoscenti indiretti ?? I novax non si fermeranno fino al raggiungimento del sesto grado di separazi… - camismyikigai : Mi fa ridere come Harry viene etichettato come pecora nera manco avesse ucciso qualcuno quando poi nella storia del… -