Gli ambulanti: "Ho detto no ad una fiera a Roma per Salerno, ora sono rimasto a mani vuote" (Di martedì 20 settembre 2022) di Monica De Santis sono state ben 114 le domande pervenute alla Confesercenti per partecipare all'Antica fiera di San Matteo. Tra cui domande per lo street food internazionale… "Si erano prenotati i banchi dell'Argentina, la Spagna, la Germania, il Brasile, il Marocco, il Belgio, tutte strutture che arrivano dall' Anva Nazionale, poi prodotti tipici del Cilento, dell'Irpinia, prodotti tipici Calabresi, Siciliani e Pugliesi, tanti artigiani, le ceramiche, i banchi di torrone e caramelle, le paninoteche tra cui due salernitane proponenti la milza, giocattoli, etnico e tanto altro, avremmo dato colore, gusto, sapori, divertimento, luce, gioia e sorrisi ai tanti che sarebbero venuti a visitare la fiera". Dicono dall'Anva Confesercenti, mentre due degli espositori che si erano prenotati hanno commentato con grande ...

