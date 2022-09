Giancarlo Pedote dopo la Defì Azimut punta la Route du Rhum (Di martedì 20 settembre 2022) Conclusa domenica 18 settembre la 12ma edizione della Defì Azimut, regata che ha visto protagoniste a Lorient, Francia, 28 imbarcazioni della Classe IMOCA: all’evento, che anticipa la partenza della Route du Rhum prevista tra meno di due mesi, presente anche l’italiano Giancarlo Pedote. Il velista fiorentino, che ha concluso decimo, ha avuto modo di testare le modifiche apportate alla barca in vista dei prossimi eventi. Il bilancio di Giancarlo Pedote alla Defì Azimut Lo skipper di Prysmian Group, nonostante alcuni inconvenienti occorsi con il pilota automatico, si ritiene soddisfatto del risultato finale, come ha fatto sapere sul proprio sito ufficiale, dopo essersi anche tolto lo sfizio di superare ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 20 settembre 2022) Conclusa domenica 18 settembre la 12ma edizione della, regata che ha visto protagoniste a Lorient, Francia, 28 imbarcazioni della Classe IMOCA: all’evento, che anticipa la partenza delladuprevista tra meno di due mesi, presente anche l’italiano. Il velista fiorentino, che ha concluso decimo, ha avuto modo di testare le modifiche apportate alla barca in vista dei prossimi eventi. Il bilancio diallaLo skipper di Prysmian Group, nonostante alcuni inconvenienti occorsi con il pilota automatico, si ritiene soddisfatto del risultato finale, come ha fatto sapere sul proprio sito ufficiale,essersi anche tolto lo sfizio di superare ...

